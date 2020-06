Nie ma porozumienia w sprawie otwarcia granic zewnętrznych UE AFP

Zewnętrzne granice Unii są zamknięte z powodu pandemii do 30 czerwca. Piątkowe spotkanie unijnych ambasadorów nie doprowadziło do uzgodnień co do listy krajów, których obywatele będą wpuszczani do Wspólnoty od lipca. W sobotę przedstawiciele państw członkowskich mają odpowiedzieć czy akceptują listę. Nie ma na niej między innymi obywateli USA.