Trzy lata temu złożyliśmy obietnicę. Przedstawiliśmy kompleksową strategię Unii Europejskiej na rzecz praw dziecka oraz europejską gwarancję dla dzieci, opracowane wspólnie z dziećmi i dla dzieci. Punktem wyjścia tej strategii była zasada, zgodnie z którą każde dziecko w Europie i na całym świecie powinno korzystać z tych samych praw i żyć bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zastraszania i przemocy. Zobowiązaliśmy się nie tylko do propagowania praw dziecka, ale także do ich ochrony, realizacji i ponoszenia za nie odpowiedzialności. W szybko zmieniającym się świecie dzieci cierpią z powodu pandemii, ubóstwa i nierówności, dyskryminacji, konfliktów zbrojnych, zmiany klimatu – oraz w świecie wirtualnym. Z naszymi partnerami europejskimi i międzynarodowymi, a także z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego podjęliśmy wspólne działania, aby nadal wzmacniać prawa i poprawiać jakość życia dzieci w UE i poza nią.

Co drugie dziecko na świecie co roku doświadcza jakiejś formy przemocy

Pomimo poczynionych postępów musimy uznać, że przemoc wobec dzieci pozostaje poważnym wyzwaniem zarówno w UE, jak i poza jej granicami. Statystyki pokazują naocznie, jak pilne jest to zadanie. Na przykład: około 20 proc. dzieci w Europie doświadcza jakiejś formy wykorzystywania seksualnego, samobójstwo jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów wśród osób w wieku 15–19 lat, a nawet 29 proc. 15-latków przyznaje, że jest ofiarą częstego znęcania się. Według Światowej Organizacji Zdrowia co drugie dziecko na świecie co roku doświadcza jakiejś formy przemocy.

Przemoc wobec dzieci może kosztować gospodarkę nawet 8 proc. światowego PKB. Działania i zaniechania rządów mają większy wpływ na dzieci niż na jakąkolwiek inną grupę społeczną. Ich ochrona jest zarówno naszym prawnym, jak i moralnym obowiązkiem. Jest to także strategiczna długoterminowa inwestycja w nasze społeczeństwa. Sytuacja ta zmusiła nas do opracowania i przyjęcia zalecenia Komisji w sprawie zintegrowanych systemów ochrony dzieci. Ten kamień milowy to nie tylko kolejny dokument polityczny – to kulminacja nieustannych wysiłków na rzecz zapewnienia, by prawo każdego dziecka do bezpiecznego i opiekuńczego środowiska stało się czymś więcej niż tylko ideałem.

Prawa dzieci: „Nic dla nas bez nas”

We wspomnianym zaleceniu wzywa się do przyjęcia kompleksowego podejścia obejmującego zapobieganie, ochronę i uczestnictwo, zapewniającego solidną strukturę systemów ochrony dzieci i odpowiadającego na zróżnicowane potrzeby wszystkich dzieci. Podejście to ma kluczowe znaczenie, ponieważ musimy stawić czoła obecnym wyzwaniom, takim jak niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych i wykorzystywanie seksualne dzieci w internecie, wykluczenie społeczno-ekonomiczne, ochrona migrujących dzieci oraz utrzymujący się wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo.