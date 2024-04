Te wyniki porażają. Aż 90 procent dzieci trenujących sport doświadczyło przemocy

Konieczne standardy ochrony?

Jak wskazała Katarzyna Poniatowska, specjalistka ds. ochrony dzieci FDDS, taką reakcją może być przyjęcie „standardów ochrony dzieci”. Do ich przyjęcia zobowiązuje tzw. ustawa Kamilka, a obowiązek ten obejmuje nie tylko jednostki sportowe pracujące z dziećmi, ale też m.in. religijne czy edukacyjne. Termin na to mija 15 sierpnia br. Jak wskazała ekspertka standardy te nie mogą być tylko dokumentem przyjętym i odłożonym do szuflady. Muszą powodować faktyczną zmianę kultury organizacyjnej w danej instytucji. Wymagają także szkolenia personelu.

Standardy muszą przewidywać procedury reagowania na krzywdzenie (czy to ze strony rówieśników, opiekunów czy rodziców), ale również działania profilaktyczne, czyli określenie zasad „bezpiecznych relacji” m.in. dopuszczalnego kontaktu fizycznego między dorosłymi a dziećmi oraz między samymi dziećmi. Fundacja prowadzi już szkolenia w tym zakresie, przygotowała też wzór takich standardów, podkreślając przy tym że każda instytucja musi je dostosować do specyfiki własnej działalności. W kontekście sportu ważne jest, by określić zasady bezpieczeństwa nie tylko na boisku, ale też w szatni, transporcie czy na trybunach.