Surowsze kary za hejt i dyskryminację z powodu niepełnosprawności, wieku, płci

Konkrety? Za stosowanie przemocy lub groźby karalnej ma grozić od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Za propagowanie systemu, który nawołuje do nienawiści na tle wspomnianych cech – do trzech lat pozbawienia wolności. Tyle samo przewidziano za znieważenie osób z powodu ich niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.

Projekt nowelizacji kodeksu karnego, który przewiduje takie zmiany, został opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji. Surowsze prawo ma wejść w życie w czerwcu.

Dotkliwa agresja

O tym, że problem nienawiści z powodu wspomnianych cech jest znaczący, świadczą badania przeprowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Według nich różnych form przemocy w ostatnich latach doświadczyło ponad 90 proc. osób z niepełnosprawnością intelektualną biorących udział w badaniu. Aż 60 proc. badanych doświadczyło przemocy fizycznej, ponad połowa – pozbawienia wolności, a niemal co trzeci – przemocy seksualnej.

– Z badań wynika, że osoby z niepełnosprawnościami są narażone na akty niesprawiedliwego oraz krzywdzącego zachowania, z przemocą seksualną włącznie – uzasadnia zmiany rząd.