Hiszpania: Spada dobowa liczba zgonów spowodowanych wirusem

Łącznie w Hiszpanii w wyniku zakażenia koronawirusem zmarło 18579 osób. Więcej ofiar wirusa jest jedynie we Włoszech i w USA.

Z kolei liczba wykrytych w Hiszpanii zakażeń w ciągu doby wzrosła o 5092 - do 177633. Liczba tzw. aktywnych przypadków - osób wciąż zakażonych wirusem, które nie wróciły jeszcze do zdrowia wzrosła o 1220 (różnica między liczbą wykrytych zakażeń a liczbą osób, które wróciły do zdrowia - red.). To największy dobowy wzrost liczby aktywnych przypadków od ponad tygodnia - wynika z danych hiszpańskiego resortu zdrowia. Obecnie zakażonych wirusem w Hiszpanii jest 88201 osób.

Tylko w USA stwierdzono więcej zakażeń koronawirusem niż w Hiszpanii.