Grecja: Kolejny obóz dla uchodźców poddany kwarantannie

53-latka przewieziono do szpitala w Atenach. Obecnie trwa dochodzenie, które ma ustalić, od kogo mężczyzna zakaził się koronawirusem.

W Grecji w niedzielę wykryto 62 nowe zakażenia koronawirusem. Łącznie w kraju tym wirusa wykryto u 1735 osób. W wyniku Covid-19 w Grecji zmarły 73 osoby.

W ubiegłym tygodniu kwarantannie poddano w Grecji obóz Ritsona, po tym jak u 20 jego mieszkańców wykryto zakażenie koronawirusem. Był to pierwszy obóz dla uchodźców w Grecji poddany kwarantannie w związku z wykryciem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W obozach dla uchodźców w Grecji przebywa łącznie ok. 110 tys. osób - 40 tys. z nich znajduje się w przeludnionych obozach na pięciu greckich wyspach.

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w obozach dla uchodźców, rząd Grecji chce, aby każda nowo przybyła do obozu osoba była izolowana od innych - ale większość obozów znajdujących się na wyspach nie dysponuje infrastrukturą, która na to pozwala. Dla ok. 120 osób, które przybyły w ostatnim czasie do obozu na Lesbos, wciąż nie znaleziono schronienia w jego obrębie - informuje Reuters, powołując się na swoje źródła.

Obóz w Malakasie będzie poddany kwarantannie przez 14 dni.