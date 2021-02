Koronawirus: objęcie firmy lockdownem nie uzasadnia odmowy pracy

Sam fakt, że pracodawca działa w branży objętej czasowym zakazem prowadzenia działalności, nie pozwala zatrudnionemu odmówić wykonania polecenia stawienia się do pracy.

Wyrokiem z 27 października 2020 r. (II SA/Op 219/20) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą wprowadzenie zakazów prowadzenia działalności gospodarczej drogą rozporządzenia, bez wprowadzenia stanu wyjątkowego. Tym samym WSA uchylił karę nałożoną przez sanepid na przedsiębiorcę, który nie zastosował się do tego zakazu. Poniżej dalsza część artykułu

Ruch w interesie Orzeczenie odbiło się szerokim echem w mediach, stając się tematem numer jeden wśród przedsiębiorców, których firmy zamknięto w ramach lockdownu. Tym bardziej, że kolejne sądy – jak chociażby WSA w Warszawie – zaczęły lawinowo uchylać kary nakładane przez sanepid w podobnych przypadkach. Wprawdzie orzeczenia sądowe nie stanowią źródła prawa i nie mają mocy wiążącej dla innych spraw, to jednak na ich kanwie wielu przedsiębiorców wznawia albo zamierza wznowić działalność, mimo stale obowiązujących obostrzeń, z mniejszą obawą o sankcje karne. Już dziś w wielu miastach można zjeść obiad na miejscu w restauracji czy nawet wybrać się do klubu nocnego, a przedsiębiorcy zapowiadają, że to dopiero początek.

Pozostawiając wywody natury konstytucyjnej i etycznej na boku, skupmy się na kwestii praktycznej – czy przedsiębiorca, który zdecydował się wznowić działalność, mimo zakazu, może wezwać pracowników do przyjścia do pracy? Czy pracownik może odmówić stawienia się do pracy, gdy pracodawca działa w branży objętej lockdownem, skoro jego legalność wzbudza poważne wątpliwości prawne?

Zakres podporządkowania Przede wszystkim istotą natury stosunku pracy jest zobowiązanie się pracownika do wykonywania pracy pod kierownictwem pracodawcy, co można określić mianem podporządkowania. Podporządkowanie jest zatem konstrukcyjnym elementem stosunku pracy, a jego istotą jest m.in. możliwość codziennego konkretyzowania przez pracodawcę obowiązków pracownika. Uzupełnieniem powyższego jest obowiązek pracownika do stosowania się do poleceń służbowych.

Pracownik, który otrzymał polecenie przyjścia do pracy, czyli dotyczące podstawowego elementu stosunku pracy, powinien co do zasady zastosować się do niego. Obowiązek stosowania się do poleceń służbowych ma jednak granice – aktualizuje się, o ile polecenie dotyczy pracy, a ponadto nie jest sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Dlatego przyjmuje się, że w pewnych okolicznościach pracownik może nie wykonać polecenia. Realizacja tego obowiązku nie może bowiem polegać na bezkrytycznym wykonywaniu wszystkich poleceń przełożonych.

Własna ocena to za mało W związku z tym pojawia się pytanie, czy z obowiązku stawienia się do pracy i jej świadczenia zwalnia pracownika fakt, że pracodawca prowadzi działalność w branży objętej lockdownem. Czy np. kelner zatrudniony w restauracji lub trener personalny pracujący w centrum fitnessu, powinni stawić się do pracy na wezwanie pracodawcy?

W szczególnej sytuacji, z jaką mamy obecnie do czynienia, a także wobec wszechobecnych wątpliwości co do legalności ustanowionych zakazów, pracownik nie jest władny rozstrzygać, czy pracodawca może prowadzić działalność, czy nie. A jeśli taką ocenę przeprowadzi, powinien dojść do konkluzji, do jakich doszedł WSA w Opolu w kwestii nielegalności ograniczeń w funkcjonowaniu przedsiębiorców. Stąd pracownik, pozostając w stosunku podporządkowania, powinien z dużą ostrożnością rozważyć odmowę stawienia się do pracy, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje ze strony pracodawcy. Nie powinien zasłaniać się zakazami, jeśli ich legalność jest wątpliwa. Tym bardziej, że to pracodawca, a nie pracownik, ponosi ryzyko ewentualnie nietrafnej oceny stanu rzeczy. W sytuacji następczego stwierdzenia zakazów za zgodne z prawem to przedsiębiorca poniesie konsekwencje podjętej decyzji.

Kwestie bezpieczeństwa Kodeks pracy dopuszcza możliwość powstrzymania się od wykonywania pracy, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. Trudno jednak uznać, abyśmy z taką sytuacją mieli do czynienia chociażby w podanym wyżej przykładzie.

Pracodawcy od początku pandemii wypracowali szereg rozwiązań i praktyk, których stosowanie stanowi skuteczny przejaw profilaktyki antywirusowej. Polityki bezpieczeństwa, obowiązkowe noszenie maseczek, dezynfekcja rąk i powierzchni oraz wietrzenie pomieszczeń to konkretne rozwiązania stosowane w większości firm. Sam fakt funkcjonowania pracodawcy w branży objętej lockdownem nie stanowi wystarczającej przesłanki do uznania, że akurat u tego pracodawcy pracownik ma możliwość powstrzymania się od pracy, jeżeli nie są spełnione ustawowe przesłanki takiego prawa. Przeciwna interpretacja umożliwiłaby powołanie się na ten przepis wszystkim pracownikom, a nie tylko tym zatrudnionym w sektorach objętych zakazem. Dlaczego bowiem od pracy mógłby się powstrzymać kelner lub trener personalny, a fryzjer czy kosmetyczka już nie?

Możliwe konsekwencje Pracownik, który nie wykonuje polecenia pracodawcy, może narazić się na konsekwencje dyscyplinarne czy utratę wynagrodzenia za brak wykonywania pracy. Zapewne decyzje pracodawców będą wnikliwie oceniane przez sądy przez pryzmat zasad współżycia społecznego i szczególnej sytuacji, w jakiej znajduje się każda ze stron stosunku pracy. Ich podjęcie powinno więc być poprzedzone wnikliwą oceną konkretnej sytuacji.

Zdaniem autorów Karolina Kanclerz, radca prawny, partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global

Oskar Kwiatkowski, asystent prawny w PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global