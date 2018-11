Unikalny konspiracyjny nadajnik w Muzeum Historii Polski

Muzeum Historii Polski otrzymało unikalny nadajnik radiowy wykorzystywany do tajnej łączności z Londynem w czasie II wojny światowej.

Radiostacja ta jest jednym z ok. stu urządzeń zbudowanych w trakcie II wojny światowej na potrzeby łączności konspiracyjnej, do dzisiaj zachowały się zaledwie trzy takie nadajniki. Odbierając eksponat, dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro przypomniał, przy pomocy tego nadajnika Polacy, członkowie Państwa Podziemnego komunikowali się z władzami w Londynie na uchodźstwie. Jak ocenił, nadajnik jest "świetnie zachowanym egzemplarzem".

Poniżej dalsza część artykułu

- Na wystawie stałej będziemy mieli część poświęconą właśnie Państwu Podziemnemu. Nadajnik zostanie umieszczony w odtworzonej tzw. łodzi podwodnej czyli skrytce konspiracyjnej na Żoliborzu – poinformował Kostro.

Radiostacja tworzona była na bazie części produkowanych komercyjnie lub wykradzionych z fabryk produkujących sprzęt łączności dla wojsk niemieckich - nadajników i odbiorników radiowych, które za sprawą niewielkich wymiarów, można było łatwo przenosić i ukrywać. Wedle ustaleń historyków w konspiracji wyprodukowano w okresie od stycznia 1943 do lipca 1944 r. około 130 nadajników radiowych. Jedną z najbardziej udanych konstrukcji był właśnie przekazany do Muzeum Historii Polski radionadajnik NSP.

Konstrukcję nadajnika NSP opracowano na przełomie 1940 i 1941 r., na bazie przechwyconych przez polskie podziemie radiostacji niemieckich. Produkcję tych nadajników wykonywano głównie w fabryce „Philips" przy ulicy Karolkowej w Warszawie. Zakład ten na co dzień produkował sprzęt łączności na potrzeby niemieckich sił zbrojnych. Nie był to jedyny punkt, w którym wytwarzano NSP. Jeden z punktów produkcyjnych mieścił się na Politechnice Warszawskiej w lokalu Zakładu Radiotechniki. Kierował nim prof. Janusz Groszkowski. Kolejny mieścił się przy ulicy Cegłowskiej 5 w Warszawie, kierował nim Stanisław Jastrzębski. Innym punkt, w którym montowano radionadajniki NSP, był kierowany przez inż. Michała Grabowskiego ps. „Szary" i był obsadzony głównie przez pracowników „Philips". Mieścił się on początkowo na Woli, a potem na ulicy Żelaznej i Chmielnej. Warsztat wytwarzał oficjalnie dogotowywacze. Podzespoły do nadajnika NSP produkowano także w warsztacie na ulicy Felińskiego 28.

Nadajnik przekazała MHP firma Orange Polska podczas debaty ekspertów "Przedsiębiorczość, technologie, rozwój: Polsko, 100 lat!", która odbyła się w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie.