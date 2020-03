Brytyjskie Tesco zatrudniło 35 tys. pracowników, by przetrwać kryzys

Tesco to największy w Wielkiej Brytanii prywatny pracodawca, zatrudniający około 340 tys. osób w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Sieć ma w sumie niemal 3800 sklepów.

Nowi pracownicy sieci to głównie osoby zatrudnione do okładania towarów na półkach sklepowych, przyjmowania i pakowania zamówień ze sklepu internetowego oraz kierowy dostarczający zamówienia osobom, które są poddane kwarantannie, lub nie mogą same udać się po zakupy.