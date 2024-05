Bez alkoholu nie ma w Polsce grilla

Od 50 do150 zł: budżet majówkowego grilla

Biedronka jeszcze przez startem długiego weekendu ruszyła z promocją 12+12 piw gratis. Limitem dziennym był jeden taki zestaw na kartę lojalnościową, obejmowała wiele marek w butelkach bezzwrotnych.

Ogółem na zorganizowanie jednego spotkania typu grill podczas majówki 66,2 proc. Polaków chce wydać od 50 do 150 zł. Artykuły spożywcze najczęściej wówczas kupowane zdrożały nieznacznie, ale pozostałe aż 27,6 proc.



Ceny artykułów spożywczych na grilla rok do roku są wyższe średnio o 3,9 proc. To mocniej niż rynkowa średnia za marzec, wynosząca 2,1 proc. Wygląda na to, że sieci handlowe chciały wykorzystać okazję i na najczęściej kupowane z tej okazji produkty ceny wzrosły jeszcze mocniej. Najbardziej bo średnio rdr o 10,8 proc. skoczyły ceny sosów, marynat i przypraw.

- Skoro blisko połowa grillujących Polaków przeznaczy na alkohol od 30 do 50 proc. to ile im faktycznie zostanie na żywność? Do tego trzeba jeszcze kupić kolejne rzeczy, np. sztućce, tacki, węgiel itd., które marginesem mówiąc – w tym roku mocno zdrożały, bo średnio o ponad 24 proc. rdr. - mówi Robert Biegaj. - Tak więc widać, że niestety, ale alkohol jest bardzo mocno zakorzeniony w naszej tradycji grillowania i raczej nic nie zapowiada, żeby ten stan się zmienił - dodaje.

Z danych wynika, że budżet na alkohol w największej części trafi na piwo z udziałem blisko 73 proc., a w drugiej kolejności na wódkę - ponad 21 proc. I marginalna część, bowiem tylko niecałe 6 proc. trafi na wino lub cydr.