Zdaniem Spara, ale także austriackiego rządu, chodzi tutaj o złamanie zasady równego traktowania unijnych biznesów i faktu, że zagraniczni operatorzy sieci handlowych na Węgrzech, w tym właśnie Spar zostali obciążeni najwyższym możliwym wymiarem specjalnego podatku. „Dzieje się to w sytuacji, kiedy węgierskie sieci operujące na zasadzie franszyzy płacą podatek w wysokości 0–1 proc. i nieustannie korzystają z korzystniejszych warunków. Jesteśmy w tej chwili drugim co do wielkości operatorem sieci handlowej na Węgrzech, mamy tutaj 600 sklepów. Ale wprowadzone zasady zmuszają nas do funkcjonowania ze stratami, ponieważ marża handlowa jest niższa, od 4,5 proc. Nowy podatek na Węgrzech kosztował go 120 mln euro, przy tym sam podatek w 2023 roku wyniósł 76 mln. W tym roku ma on wzrosnąć do 92 mln euro, co doprowadzi Spara do kolejnych start finansowych” — czytamy w liście Spara.

Minister gospodarki Węgier, Márton Nagy uważa, że skoro sytuacja dla Spara jest tak trudna, to najprawdopodobniej nie ma w tym kraju specjalnej przyszłości. Z kolei Gabriella Heiszler , szefowa austriackiej sieci na Węgrzech, zapewnia, że strat by nie było, gdyby podatek nie był tak wysoki.

O co tutaj chodzi

Spar dysponuje na Węgrzech powierzchnią 470 tys. metrów kwadratowych i jeszcze kilka lat temu miał plany potężnej ekspansji. Te plany zostały utrudnione w sytuacji, kiedy rząd zabronił budowy nowych centrów handlowych.

Najpoważniejszymi kandydatami do wygrania w tej rywalizacji są zięć premiera Viktora Orbana oraz Megdet Rahimkułow, rosyjski oligarcha tatarskiego pochodzenia.

Już w zeszłym roku Heinz Reisch, prezes Spara nie ukrywał , że rząd węgierski kilkakrotnie sugerował, że Austriacy powinni wpuścić do swojej firmy udziałowca, osobę bliską Viktorowi Orbanowi. Chodzi o zięcia premiera Istvana Tiborcza. Wtedy pojawiły się nieprawdziwe informacje, że Spar ma kłopoty finansowe, powoli wycofuje się z Węgier, ponieważ obawia się przejęcia i restrukturyzacji.