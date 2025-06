Mini Sinsay'e nie spełniły oczekiwań

Korekta dotyczy też planu wydatków inwestycyjnych na ten rok. To obecnie 3,1 mld zł, czyli o 400 mln zł mniej niż zakładano wcześniej. Suma ta w dużej mierze obejmuje inwestycje w sklepy. Pierwotnie LPP miała ich otworzyć w br. 1,5 tys. Obecnie plan mówi o 1,2 tys. nowych otwarć (brutto, czyli z pominięciem zamykanych obiektów). 1,1 tys. to sklepy Sinsay, których liczba miała pierwotnie podwoić się z około 1,5 tys. na koniec roku 2024-25.

Zarząd tłumaczy ścięcie planu dbałością o wyniki grupy w dłuższym terminie. Chce zadbać o jakość lokalizacji, co sugeruje, że część wcześniej zaplanowanych nie rokowała. W prezentacji podano, że ograniczenie planu dla Sinsay o 400 punktów dotyczy sklepów w formacie „mini” (450-550 mkw.). Były rentowne, ale nie wystarczająco – poniżej średniej rentowności w grupie. Z prezentacji wynika, że spółka chce wrócić do tych projektów po optymalizacji oferty.

Analityk: prognozy biur pójdą w dół

- Już wcześniej zakładałem, że prognoza spółki jest zbyt ambitna, jednak nowe plany spółki implikują niższe wyniki w stosunku do moich oczekiwań, także widzę potencjał do obniżenia swoich prognoz wyniku EBITDA na 2025 rok o ok. 5 proc. Konsensus również będzie się obniżał, wobec czego oczekuję negatywnej reakcji rynku – skomentował na naszą prośbę Janusz Pięta, analityk biura maklerskiego mBanku.

Dobra wiadomość jest taka, że zarząd LPP nie przedstawił w prezentacji korekty planów średnioterminowych.