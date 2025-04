Analitycy o planie LPP: pozytywne zaskoczenie

Jednym z pytań, które pojawiły się w trakcie prezentacji strategii LPP, było, czy jej założenia nie wykluczają się z założeniami planu CCC. Zarząd LPP uważa, że w małych miastach jest popyt na produkty tanie. CCC, że na markowe w dobrej cenie.

– Strategie LPP i CCC to nie są dwie przeciwstawne historie. Choć różnią się podejściem do marki, to obie są skupione na korzystnym stosunku ceny do jakości i modowości i są kierowane do nieco mniej zasobnego klienta – uważa Łukasz Wachełko.

Nieracjonalna przecena akcji LPP?

Czy inwestorzy reagują racjonalnie, wyprzedając akcje LPP?: – Rynek podszedł do spółki na zasadzie: „jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz”, a LPP trzeci kwartał z rzędu przedstawiło dane słabsze od oczekiwań. Nie zgodzę się jednak z komentarzami, że założenia finansowe LPP są słabsze, niż przewidywał rynek. Ja nie zakładałem tak wysokich wyników w 2027 r. – mówi Wachełko.

– Dziś powiedziałbym, że reakcja rynku na informacje przedstawione przez LPP była przesadzona i obecny kurs to okazja do zakupów. Wpływ wojen celnych jest jednak trudny do przewidzenia – mówi mimo wszystko Wachełko.

Tomasz Sokołowski, analityk Santander Biuro Maklerskie, mówi, że i jego zaskoczyły pozytywnie założenia LPP na kolejne lata. – Jeżeli zaś chodzi o to, gdzie spółka chce być za dwa lata, to tak, mamy pozytywne zaskoczenie. Spółka chce być dalej, jeżeli chodzi o poziom liczby sklepów, sprzedaży oraz wyników finansowych zarówno w porównaniu z moimi, jak i rynkowymi prognozami – mówi Sokołowski.