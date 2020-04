Tarcza 2.0: rozszerzone i nowe formy wsparcia przedsiębiorców

Parlament w ekspresowym tempie przyjął kolejną ustawę będącą odpowiedzią na problemy gospodarki wynikłe z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (DzU poz. 695) wprowadza kilka nowych instrumentów skierowanych do przedsiębiorców, które mają im pomóc przetrwać ten trudny okres. Ponadto rozszerza inne formy pomocy wprowadzone poprzednimi ustawami.

POŻYCZKI, GWARANCJE, PORĘCZENIA

Nowością jest wsparcie realizowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. wobec tych podmiotów, których trudna sytuacja finansowa jest następstwem Covid-19. W ramach tego wsparcia Agencja oferuje przede wszystkim pożyczki, gwarancje, poręczenia oraz inne instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca będzie musiał to wsparcie zwrócić zgodnie z umową zawartą z Agencją.

Wykaz form wsparcia oferowanych przez Agencję jest publikowany na jej stronie. Na dzień dzisiejszy jest to:

- leasing operacyjny z karencją w spłacie przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych,

- pożyczka obrotowa przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym,

- pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń, tj. w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa; może stanowić uzupełniające źródło finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy obok innych źródeł finansowania przewidzianych w ramach tzw. tarczy 1.0.

Z powyższych form pomocy mogą na razie korzystać jedynie małe i średnie przedsiębiorstwa po spełnieniu dodatkowych warunków (m.in. poziom przychodów, wynik EBITDA). Warunkiem podstawowym jest spadek obrotów gospodarczych w wyniku Covid-19 o 15 proc. albo 25 proc. (na analogicznych zasadach, jak w przypadku przestoju ekonomicznego czy obniżenia wymiaru czasu pracy).

Celem powyższego wsparcia jest zapewnienie płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz przez 12 miesięcy następujących po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.

Aby uzyskać wsparcie, przedsiębiorca składa do Agencji wniosek o jego udzielenie. Do wniosku musi dołączyć m.in. informację zawierającą opis planowanych działań w celu ustabilizowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Udzielenie wsparcia jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia przez przedsiębiorcę (np. weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.).

Wniosek ma być rozpatrywany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi załącznikami.

SZKOLENIA BHP

W okresie stanu epidemii / zagrożenia epidemicznego zmieniono niektóre zasady prowadzenia szkoleń bhp.

Szkolenie wstępne bhp można przeprowadzać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (tj. zdalnie). Jednak w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych albo na takich, na których występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych lub przenoszonych na takie stanowiska, a także uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktykę studencką, takie zdalne szkolenie może obejmować wyłącznie instruktaż ogólny. Instruktaż stanowiskowy odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Uregulowano ponadto sytuację, gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego bhp przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego / epidemii lub w okresie 30 dni od dnia jego odwołania – takie szkolenie należy przeprowadzić w terminie 60 dni od dnia odwołania takiego stanu. Zatem przesunięto termin wykonania obowiązkowych szkoleń okresowych pracowników do czasu po zakończeniu epidemii.

PRZESTÓJ I OBNIŻKA ETATÓW

Ustawodawca zrezygnował z obniżania wymiaru czasu pracy o sztywne 20 proc. Zgodnie z nową regulacją wymiar może zostać obniżony maksymalnie o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu. Oznacza to możliwość dostosowania obniżonego wymiaru o rzeczywiste potrzeby ze strony pracodawcy w zakresie do 20 proc.

Kolejna nowość dotyczy okresu, za który jest przyznawane dofinansowanie. Będzie ono przysługiwało przez łączny okres trzech miesięcy, licząc od miesiąca złożenia wniosku (a nie od daty złożenia wniosku). To oznacza, że dofinansowanie może zostać przyznane nie od daty złożenia wniosku, ale od daty wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiary czasu pracy zgodnie z zawartym porozumieniem. Co ważne, tą nową regulacją objęte są również wnioski już złożone, ale jeszcze nie rozpoznane.

Z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego czy obniżenia wymiaru czasu pracy mogą obecnie skorzystać nie tylko przedsiębiorcy, ale także organizacje pozarządowe, wybrane podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (m.in. kościoły, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne) oraz państwowe osoby prawne.

KRÓTSZY OKRES OCHRONY

W przypadku skorzystania z dofinansowania w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy skrócono okres zakazu wypowiadania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników. Zakaz ten obowiązuje jedynie przez okres dofinansowania. Po jego zakończeniu pracodawca będzie mógł wypowiedzieć umowę. Ustawodawca skrócił zatem okres ochronny o połowę.

W przypadku naruszenia tego zakazu pracodawca będzie musiał zwrócić pomoc otrzymaną na pracownika. Musi się też liczyć ze sporem sądowym z pracownikiem i koniecznością zapłaty odszkodowania w wysokości do trzech miesięcznych pensji. Te skutki nie uległy zmianie.

Analogicznie skrócono obowiązek utrzymania w zatrudnieniu osób, na których wynagrodzenia pracodawca otrzymał dofinansowanie od starosty. Z takiej formy pomocy mogą korzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. Ten obowiązek również trwa przez okres dofinansowania (maksymalnie trzy miesiące).

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DO TRZECH RAZY

Przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki do przyznania świadczenia postojowego, będą mogli to świadczenie otrzymać trzykrotnie, jeśli tylko ich sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie ulegnie poprawie.

Co więcej, w przypadku osób samozatrudnionych nie obowiązuje warunek granicznej kwoty przychodu, którego przekroczenie wcześniej wykluczało z tej formy pomocy.

Ze świadczenia postojowego mogą też skorzystać zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu (wcześniej tylko przed 1 lutego 2020 r.).

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW

Nowe przepisy częściowo rozwiązują kwestię upadłości przedsiębiorców w okresie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego. Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a stan niewypłacalności powstał z powodu Covid-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Przy czym ustawodawca wprowadził domniemanie, że niewypłacalność zaistniała z powodu Covid-19, jeżeli powstała w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

SZERSZE ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK ZUS

Rozszerzono możliwość zwolnienia przedsiębiorców z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Takie uprawnienie przysługuje nie tylko zgłaszającym do ubezpieczeń do 9 ubezpieczonych, jak do tej pory, ale również podmiotom, które zgłosiły do ubezpieczeń społecznych do 49 osób. Jednak płatnicy zgłaszający do ubezpieczeń pomiędzy 10 a 49 osób mogą wnioskować o zwolnienie jedynie z połowy składek należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Z ulgi może skorzystać płatnik, który zgłaszał do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych:

- przed 1 lutego 2020 r. i na 29 lutego 2020 r.,

- od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i na 31 marca 2020 r.,

- od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i na 30 kwietnia 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek mogą więc skorzystać również firmy założone w lutym lub w marcu br. Analogiczną zmianę wprowadzono odnośnie płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczeń społecznych do 9 ubezpieczonych i którzy w ogóle nie muszą płacić składek za trzy miesiące – tu również ulga objęła firmy założone w lutym lub marcu br.

Ustawa przewiduje przy tym, że w liczbie ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

PRACA CUDZOZIEMCÓW

Poszerzono katalog cudzoziemców uprawnionych do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pobyt cudzoziemca przebywającego w RP:

- na podstawie wizy Schengen,

- na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,

- na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,

- w ramach ruchu bezwizowego,

- na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium RP,

- na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium RP,

którego prawo pobytu wygasło w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, uważa się za legalny w okresie od dnia następującego po ostatnim dniu pobytu wynikającego z posiadanego tytułu pobytowego (w tym w ramach ruchu bezwizowego) do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (w zależności od tego, który będzie obowiązywał jako ostatni).

W przypadku cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie jednego z powyższych tytułów pobytowych (w tym w ramach ruchu bezwizowego), uznanie pobytu za legalny będzie dotyczyło tylko osób, które przebywały w kraju na podstawie takich tytułów 14 marca 2020 r. Nie dotyczy to osób, które wjechały do Polski później.

Cudzoziemcy są również uprawnieni do wykonywania pracy w okresie pobytu uznawanego za legalny, jeżeli posiadają tytuł umożliwiający im pracę, tj. zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową lub oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.