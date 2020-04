O ile zakaz wprowadzony na podstawie tego aktu prawnego skupiał się głównie na najemcach prowadzących działalność polegającą na handlu m. in. odzieżą i sprzętem elektronicznym, jak również na najemcach z branży gastronomicznej i rozrywkowej, o tyle na mocy kolejnego rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. wprowadzającego stan epidemii, w galeriach handlowych obowiązuje już całkowity zakaz handlu. Wyjątkiem są handlujący m. in. środkami czystości, artykułami toaletowymi, produktami i wyrobami leczniczymi, produktami spożywczymi, jak również artykułami budowlanymi i remontowymi. W galeriach handlowych mogą być prowadzone usługi takie jak medyczne czy pocztowe. W konsekwencji, jedynie światła czynnych drogeri, aptek i sklepów spożywczych rozświetlają puste korytarze centrów handlowych.

Zgodnie z przyjętą regulacją, w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych (a zatem od dnia 14 marca 2020 r. aż do odwołania), wygasają wzajemne zobowiązania stron umów najmu, dzierżawy oraz innych podobnych umów, na podstawie których dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej. Oznacza to, że najemcy nie będą zobowiązani do uiszczania czynszu najmu, a wynajmujący do udostępniania powierzchni użytkowej najemcom.