Przedsiębiorca musi sobie pomóc w starciu z koronawirusem

Na pewno nie wolno pozostać biernym i tylko wyczekiwać pomocy, ale o tym przedsiębiorcy wiedzą i jak tylko mogą próbują odnaleźć się w tej trudnej sytuacji jakiej wszyscy jesteśmy. Nawet jeżeli zostaną wdrożone programy naprawcze obecnie nieznane naszemu systemowi prawnemu, to one same w sobie nie odwrócą skutków kryzysu, a co najwyżej będą mogły ograniczyć jego skutki i wesprzeć odbudowę biznesu. Truizmem będzie stwierdzenie, że restrukturyzacja będzie tym bardzie efektywna, im wcześniej została wdrożona.