Covidowe dopłaty do odsetek - Rząd chce usprawnić zasady udzielania pomocy firmom

W nowych przepisach proponuje się wprowadzenie dopłat do całości odsetek należnych bankowi z tytułu kredytu udzielonego przedsiębiorcom szczególnie dotkniętym Covid-19. Wprowadza się też upoważnienie dla ministra właściwego do spraw gospodarki do określenia rozporządzeniem rodzajów działalności sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) stanowiących działalność gospodarczą szczególnie dotkniętą skutkami Covid-19. Zakłada się, że na liście znajdą się m.in. rodzaje działalności związane z transportem, turystyką, gastronomią, hotelarstwem, kulturą, rozrywką, sprzedażą odzieży lub na targowiskach. Przedsiębiorcy będą się mogli ubiegać o udzielenie kredytów ze 100-proc. dopłatą do oprocentowania.