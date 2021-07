Stefan Szczepłek: Anglia czeka

A te okoliczności to dramatyczne półfinały, w których trzeba było walczyć przez dwie godziny, a w meczu Włochy - Hiszpania jeszcze strzelać karne. Decyzje UEFA (jeszcze Michela Platiniego) o rozgrywaniu turnieju w kilku krajach odebrała mu tożsamość. Pandemia nie tylko zmusiła do przesunięcia Euro o rok, ale i do zmian organizacyjnych. Podróże w tych warunkach od Sewilli po Baku nie miały sensu i narażały zdrowie zawodników oraz kibiców.

Historia reprezentacji Anglii liczy sobie 149 lat, a klubowa jest jeszcze dłuższa. To Anglicy (i Szkoci) uczyli świat grać w piłkę i tak uwierzyli w swoją wielkość, aż w końcu sami zostali z tyłu. Dla mniej zorientowanych osób zapewne szokująca będzie informacja, że mając za sobą taką historię i tradycje reprezentacja Anglii tylko raz dotarła do finału mistrzostw świata i go wygrała. Mistrzem Europy nie była nigdy.



Ten zwycięski finał odbył się w roku 1966 na Wembley. Anglia miała wtedy rzeczywiście najlepszą drużynę, ale w drodze do finału i w jego trakcie korzystała z dyskretnej pomocy sędziów. Teraz finał też zostanie rozegrany na Wembley i też znajdą się tacy, którzy powiedzą, że Anglikom pomógł w półfinale sędzia. Rzeczywiście, rzut karny podyktowany przeciw Danii był bardzo kontrowersyjny. Ale Raheem Sterling jest dobrym napastnikiem i kiedy zorientował się, że w polu karnym znajduje się między dwoma obrońcami, to się przewrócił. Harry Kane zrobił resztę, a świat, który kibicował małej, bohaterskiej i doświadczonej dramatem Christiana Eriksena Danii uznał to za niesprawiedliwość.



Jakkolwiek by było, Anglia pierwszy raz dotarła do finału Euro. Cztery lata temu zajęła czwarte miejsce na mundialu w Rosji. Wszystko to z trenerem Garethem Southgatem, pracującym z reprezentacją od prawie pięciu lat. „Futbol wraca do domu” - tak brzmiało hasło organizowanych w roku 1996 mistrzostw Europy. Wtedy Anglia odpadła w półfinale z Niemcami po rzutach karnych. Zadecydował o tym niecelny strzał Garetha Southgate’a. 25 lat później Southgate zmazał tamtą plamę. Anglia na swój drugi triumf na Wembley czeka do niedzieli.