ECDC ostrzega: Przy wariancie Delta grozi nam powtórka z jesieni

W związku z pojawieniem się i szybkim rozprzestrzenianiem kolejnych bardziej zaraźliwych wariantów koronawirusa osoby przyjeżdżające do Polski z krajów spoza strefy Schengen zostają objęte obowiązkową kwarantanną - poinformował w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Obowiązkowa dziesięciodniowa kwarantanna wchodzi w życie od północy.

Jak informuje Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), wariant delta (B.1.617.2) SARS-CoV-2 jest o 40-60 proc. bardziej zakaźny niż wariant alfa (?.1.1.7). Dodatkowo wiąże się się z wyższym ryzykiem hospitalizacji.

"Istnieją dowody na to, że osoby, które otrzymały tylko pierwszą dawkę szczepionki, są gorzej chronione przed zakażeniem wariantem Delta niż innymi wariantami, niezależnie od rodzaju szczepionki. Pełne szczepienie zapewnia prawie taką samą ochronę przed wariantem Delta" - informuje ECDC.

Jak przewidują eksperci, nowy wariant będzie odpowiedzialny w Europie za 70 proc. nowych zakażeń do sierpnia i 90 proc. do końca sierpnia.

ECDC przekazuje, że "jakiekolwiek złagodzenie w miesiącach letnich obostrzeń, które obowiązywały w Unii Europejskiej/Europejskim Obszarze Gospodarczym na początku czerwca, mogłoby doprowadzić do szybkiego i znacznego wzrostu dziennych zachorowań we wszystkich grupach wiekowych, z towarzyszącym mu wzrostem liczby hospitalizacji i zgonów, potencjalnie osiągając ten sam poziom, co jesienią 2020 r."

Ogólne ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 związane z oczekiwanym wzrostem występowania wariantu Delta w populacji ogólnej uważa się za niskie w przypadku całkowicie zaszczepionych i wysokie do bardzo wysokiego w przypadku częściowo lub nieszczepionych.

Eksperci podkreślają, że należy jak najszybciej przeprowadzić pełne szczepienie wszystkich grup zwiększonego ryzyka. Zaleca się, aby osoby te otrzymały drugą dawkę w jak najkrótszym odstępie czasu.