Obowiązkowe szczepienia przeciw Covid-19 w całej Rosji? Jest apel

„RSPP i FNPR apelują do rządu rosyjskiego o podjęcie decyzji o obowiązkowym szczepieniu całej dorosłej populacji zgodnie z zaleceniami Rospotrebnadzoru, z wyjątkiem rodaków, którzy mają przeciwwskazania do szczepienia przeciwko Covid-19, a także posiadają niezbędny poziom przeciwciał, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem i kontynuować przywracanie gospodarki i rynku pracy do stanu sprzed pandemii” – napisali w swoim oświadczeniu szefowie dwóch związków.

Michaił Szmakow i Aleksander Szochiym zauważyli, że „istnieje paradoksalna sytuacja”. „Rosja jako pierwsza zarejestrowała skuteczną szczepionkę (przeciw Covid-19), a poziom wyszczepienia ludności jest jednym z najniższych wśród krajów rozwiniętych” - napisali. Ich zdaniem „wymaga to zdecydowanych działań, w celu wypracowania w kraju odporności stadnej”.

W Rosji zanotowano w ciągu ostatniej doby 20 393 nowych przypadków zakażeń koronawirusem - najwięcej od stycznia. Zmarło kolejnych 601 chorych z Covid-19.

