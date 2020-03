Białoruś wysyła żołnierzy na granicę z Rosją

W środę o północy Rosja z powodu pandemii koronawirusa wprowadziła kontrole na granicy z Białorusią, obywatele białoruscy są cofani z powrotem. Do Rosji wpuszczani są jedynie kierowcy ciężarówek oraz wracający do domu obywatele rosyjscy. Wcześniej prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko skrytykował działania władz w Moskwie i zagroził, że jeżeli Mińsk wprowadzi kontrole na granicy, to "korek ciężarówek będzie ciągnął się do Kremla".