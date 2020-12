Czy można zorganizować kolację wigilijną dla pensjonariuszy?

- Prowadzę ośrodek opieki nad seniorami. Czy mogę zorganizować dla naszych pensjonariuszy, którzy pozostaną w naszym ośrodku na czas świąt, uroczystą kolację wigilijną w formie wspólnego spotkania?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do 27 grudnia 2020 r. zakazano organizowania zgromadzeń, imprez, spotkań, zebrań, niezależnie od ich rodzaju. Wyjątkiem od tej zasady są spotkania lub zebrania służbowe i zawodowe, a także imprezy i spotkania do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie. Wówczas do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących.

Czytaj także: Koronawirus: ile osób będzie mogło zasiąść przy wigilijnym stole

Nie sposób przyjąć, że wspólne spotkanie wigilijne dla pensjonariuszy ma charakter służbowy lub zawodowy. Z tego względu spotkanie tego rodzaju nie może się odbyć w oparciu o pierwszy wyjątek od zakazu przewidzia...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata już w sprzedaży, poznaj pakiet korzyści! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ