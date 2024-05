Wyższe składki na ZUS dla przedsiębiorców. Prognoza ministerstwa finansów

Tak wynika z prognoz przekazanych przez resort finansów do zespołu ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego. Pokazują one, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie wzrośnie do 8579 zł. Z kolei aż 60 proc. tej kwoty jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez przedsiębiorców niekorzystających z żadnych preferencji.

Reklama

Składki dla przedsiębiorców w styczniu 2025

W konsekwencji za styczeń 2025 r. wysokość składek będzie oscylować w granicach:

emerytalna: 1004,77 zł (obecnie 916,35 zł),

rentowa: 411,79 zł (obecnie 375,55 zł),

wypadkowa: 85,96 zł (obecnie 78,40 zł),

na Fundusz Pracy/Solidarnościowy: 126,11 zł (obecnie 115,01 zł),

dobrowolna chorobowa: 126,11 zł (obecnie 115,01 zł).

Oznacza to, że suma ta wyniesie 1754,74 zł miesięcznie – bez składki zdrowotnej. Ta jest zależna od formy opodatkowania wybranej przez płatnika. To o 154,42 zł więcej aniżeli w tym roku.

— Nie jest to jeszcze przesądzone, wiążące będą bowiem założenia makroekonomiczne, zawarte w samym projekcie ustawy budżetowej, które pojawiają się pod koniec sierpnia. Prawdopodobnie nie będą to jednak duże zmiany, o ile w ogóle się pojawią. Wartości wyliczone w oparciu o obecnie dostępne dane dobrze zatem oddają skalę wzrostu składek, jakiej można spodziewać się w przyszłym roku — wskazuje Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.