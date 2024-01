Jak tłumaczy, składki wzrastają co roku automatycznie bowiem rośnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Z kolei 60 proc. tej kwoty jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez przedsiębiorców niekorzystających z żadnych preferencji.

- Na takim poziomie prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalił zresztą poprzedni rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok i taką kwotę wskazał w obwieszczeniu z 4 grudnia właściwy minister rządu Mateusza Morawieckiego – przypomina.

Zwraca jednocześnie uwagę, że pomimo iż należności do ZUS będą od nowego roku wyższe, to są one tylko o 10 proc. większe od tych, które będą należne za pracownika otrzymującego wynagrodzenie minimalne.

- Przypominam też, że będą je opłacać osoby po ponad pięciu latach prowadzenia biznesu, bowiem wcześniej mogły korzystać z ulg i preferencji( tj. ulgi na start, małego ZUS i małego ZUS Plus)- komentuje.

Podkreśla jednocześnie, że jeżeli rządzący uznaliby taki system za niewłaściwy to można byłoby go oczywiście zmienić. W jaki sposób?