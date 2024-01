Wakacje od składek ZUS dla przedsiębiorców – nowe informacje z ministerstwa

Zgodnie z wstępnie opublikowanymi założeniami „wakacje od składek” miały być skierowane do wszystkich przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nie przewidywały one natomiast ograniczeń, co do rozmiaru prowadzonej działalności. Ostateczny projekt może jednak różnić się od wstępnych założeń. Zgodnie z nowym informacjami program ma być skierowany do osób samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców. Zmiana ta zawęża zatem wstępny krąg osób uprawnionych do skorzystania z projektowanego świadczenia.

Kto i na jak długo pojedzie na „wakacje od składek”?

Kolejną zmianą jest skrócenie okresu „wakacji od składek”. Pierwotne założenia wskazywały na możliwość skorzystania ze zwolnienia przez okres do trzech wybranych przez przedsiębiorcę miesięcy. Aktualnie wskazuje się na skrócenie tego czasu do jednego miesiąca w roku. Pośrednio komunikat rozwiewa wątpliwości dotyczące sposobu korzystania ze zwolnienia, w tym w szczególności dotyczących potencjalnej możliwości skorzystania z „wakacji” przez część miesiąca. Z nowych informacji możemy jednak wywnioskować, że rozwiązanie to ma polegać na zawieszeniu obowiązku składkowego przez jeden pełny miesiąc. Na gruncie przepisów o zabezpieczeniu społecznym rozwiązanie to będzie zatem zbliżone do zawieszenia działalności gospodarczej. Korzyścią płynącą z projektowanego programu będzie jednak utrzymanie przedsiębiorcy w systemie zabezpieczenia społecznego. W rezultacie ewentualna choroba w trakcie zwolnienia ze składek nie ograniczy przedsiębiorcy prawa do zasiłku. Dodatkowo w okresie korzystania z tego rozwiązania składki na ubezpieczenia społeczne mają być finansowane z budżetu państwa, aby została zachowana ciągłość ich opłacania. Będzie to miało zatem korzystny wpływ na wysokość emerytury w przyszłości.

Wakacje od składek, czy wakacje od działalności

Dotychczasowe doniesienia na temat projektu nie odnoszą się natomiast do potencjalnych ograniczeń w prowadzeniu działalności w czasie „wakacji od składek”. Aktualne pozostaje zatem pytanie, czy zwolnienie ze składek będzie wiązało się z koniecznością wstrzymania się od osobistego podejmowania działań związanych z prowadzoną działalnością. Założenia projektu wskazują na obniżenie kosztów prowadzenia działalności w obszarze zobowiązań publicznoprawnych. Można zatem założyć, że skorzystanie ze zwolnienia nie będzie wykluczać prowadzenia działalności. Nie można jednak wykluczyć w zupełności sytuacji przeciwnej i wprowadzenia wymogu powstrzymania się od prowadzenia działalności. W takiej sytuacji możemy mieć do czynienia z powszechnym aktualnie problemem, ale na nowym gruncie. Tożsamy obowiązek spoczywa na przedsiębiorcach w okresie korzystania z zasiłku chorobowego. Nierzadko w praktyce powstaje zatem spór, czy dokonanie drobnej czynności, w tym m.in. wystawienie faktury, stanowi naruszenie pozbawiające prawa do zasiłku. Tego rodzaju działania nie wymagają nadmiernego zaangażowania, czy aktywności od przedsiębiorcy. Mimo zdarzają się sytuacje w których Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwestionuje prawo do zasiłku za okres zwolnienia. Niewątpliwie jest to element, który warto doprecyzować na potrzeby projektowanego rozwiązania. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko pogłębiania się sporów z ZUSem na tym tle. Dodatkowo brak możliwości podjęcia prostych czynności w okresie „wakacji” może znacznie ograniczyć możliwość korzystania ze stosownego rozwiązania.

Wpływ zwolnienia na inne zobowiązania publicznoprawne

Kolejnym aspektem projektowanego rozwiązania jest wpływ zwolnienia ze składek na inne zobowiązania publicznoprawne. Program ten ma polegać na zwolnieniu przedsiębiorcy z obowiązku opłacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. W dalszym ciągu będą oni zobowiązani do uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Skorzystanie z „wakacji od składek” może przełożyć się na zwiększenie kwoty należnego podatku, czy składki zdrowotnej. Istotny czynnik w tym przypadku będzie stanowić wybrana przez przedsiębiorcę forma opodatkowania. Przedsiębiorcy planujący skorzystanie z tego rozwiązania niewątpliwie powinni mieć również na uwadze ten aspekt, w tym planując wybór formy opodatkowania.