Dyżury to obowiązek pełnomocników, nie przysługuje za to nawet minimalne wynagrodzenie

W ocenie sądu nawet gdyby jednak uznać, że do zawarcia takiej umowy doszło w sposób dorozumiany, to art. 735 kodeksu cywilnego mówi, iż zlecenie jest odpłatne tylko, jeśli z umowy lub okoliczności nie wynika jego nieodpłatne przyjęcie. Tymczasem, zdaniem sądu, takie okoliczności tu zaistniały. Powód sam się zgłosił do pełnienia dyżuru, ze świadomością, że żadne przepisy, czy to kodeksu cywilnego, czy to prawa o adwokaturze, mu tego wynagrodzenia nie przyznają.

Świadczenie przez adwokata pomocy prawnej w ramach dyżuru wynikało bowiem z kodeksu postępowania karnego i miało charakter obowiązku publicznoprawnego. Jego nakładanie jest możliwe w przypadku adwokatów, którzy wykonują zawód zaufania publicznego. Wynika to z art. 17 konstytucji. Z kolei art. 45 stanowi, że państwo polskie zapewnia prawo do sądu, a pomoc prawną z urzędu można uznać za część zabezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 67 ustawy zasadniczej. W związku z tym sąd uznał, że do pełnomocników nie odnosi się prawo do minimalnego wynagrodzenia.

Darmowa praca adwokatów. Będzie apelacja w precedensowej sprawie

– Czekam na pisemne uzasadnienie. Będę walczył dalej – mówi Robert Pogorzelski. Dodaje, że o uzasadnienie wystąpiła także Naczelna Rada Adwokacka. Jak pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, samorząd adwokacki przyłączył się do sprawy, która może skończyć się złożeniem skargi konstytucyjnej.



Kwestię dyżurów i istniejącej luki prawnej NRA poruszyła także w swojej opinii do niedawnej propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności z urzędu.

„Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej negatywnie ocenia także pominięcie przez ministra sprawiedliwości w projektowanej materii regulacji obejmującej wynagrodzenie adwokatów za konieczność (gotowość) pełnienia dyżurów w tzw. postępowaniu przyspieszonym. MS, mając świadomość, że ustawodawca nakłada na adwokatów obowiązek pełnienia dyżurów, w tym w dni wolne od pracy, oczekując pełnej dyspozycyjności, jednocześnie nie przewidując żadnego wynagrodzenia, nie podjął decyzji o wprowadzeniu odpłatności za gotowość do świadczenia pomocy prawnej. Obowiązek pełnienia dyżurów i pozostawania w gotowości do świadczenia pracy, bez wynagrodzenia, jest rozwiązaniem niespotykanym w żadnej innej grupie zawodowej” – czytamy w uchwale.