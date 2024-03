Prawnik walczy o pieniądze za dyżur. Adwokatura przyłącza się do pozwu

Czytaj więcej Rzecz o prawie Czas na waloryzację pomocy prawnej Rosną koszty benzyny, utrzymania kancelarii. Jest też więcej obowiązków, a stawki za dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej pozostają bez zmian.

Władze samorządu popierają pozew adwokata

28 marca prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati przedstawił sprawę na posiedzeniu plenarnym NRA, rekomendując przystąpienie do niej przez samorząd adwokacki, na podstawie art. 61 par. 3 kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi on, że „Za zgodą przedsiębiorcy, wyrażoną na piśmie, organizacja pozarządowa, której jest członkiem, może na jego rzecz wytoczyć powództwo lub przystąpić do niego w toczącym się postępowaniu związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą”. Prezydium zdecydowało o przystąpieniu do sprawy po uzyskaniu zgody adwokata.

W ostatni piątek natomiast na stronie Izby Adwokackiej w Warszawie pojawiło się stanowiska jej dziekana, Mikołaja Pietrzaka. Podkreślono w niej, że wyrażony przez sąd w odpowiedzi na pozew pogląd, jakoby adwokaci dobrowolnie świadczyli pomoc prawną z urzędu w sprawach karnych jest nietrafny. Odwołuje się też do uchwały ORA w Warszawie z 25 listopada 2015 r. - na którą powołał się pozwany prezes sądu. Dziekan podkreśla, że trudno z jej treści wywodzić, aby za świadczoną pracę bądź pozostawanie w gotowości do jej świadczenia miało nie przysługiwać prawo do godziwego wynagrodzenia.

Lekarz za pełnienie dyżuru jest wynagradzany

Zdaniem dziekana adwokat w trakcie dyżuru nie może podjęcia się innego zajęcia, nawet gdy pełni go poza siedzibą sądu — musi bowiem być gotowy do niezwłocznego podjęcia obrony. A skoro tak, to nie może w czasie dyżuru np. spotkać się z klientem albo uczestniczyć w innej rozprawie. Jeśli więc przyjąć by pogląd, że za te kilak godzin nie należy mu się wynagrodzenie, oznaczałoby to pozbawienie go możliwości zarobienia jakichkolwiek pieniędzy w tym czasie. W ocenie dziekana można tu zastosować analogię do dyżuru lekarskiego, który stosownie do odrębnych przepisów jest wynagradzany.