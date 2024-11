Minimalne stawki dla adwokatów i radców w górę. Za sprawy z urzędu i z wyboru

O podniesienie stawek za czynności pełnomocników samorządy prawnicze zabiegają od lat. Dużym sukcesem na tym polu było – jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentu – doprowadzenie do zrównania stawek za „urzędówki” z kosztami zastępstwa procesowego zasądzanymi w sprawach „z wyboru”. Wynikało to z konieczności realizacji licznych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które wskazywały, że takie różnicowanie naruszało m.in. konstytucyjną zasadę równości.

Radcowie prawni i adwokaci domagali się wyższych stawek

Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Naczelna Rada Adwokacka nie zaprzestały jednak wysiłków, wciąż podnosząc, że w niektórych kategoriach spraw stawki nawet po zrównaniu drastycznie odbiegają od rynkowych, a czasem nawet – przy uwzględnieniu nakładu pracy i kosztów – są niższe niż minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy.

Dwukrotny wzrost stawek w najniżej wycenianych kategoriach spraw

Uwzględniając te postulaty, minister sprawiedliwości zdecydował się podnieść stawki o 100 proc. w następujących kategoriach spraw: o alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka oraz o stwierdzenie nabycia spadku, a także inne roszczenia niemajątkowe, jak również o demoralizację – wzrost z obecnych 120 zł do 240 zł. Jeszcze niższe były stawki w sprawach ze skargi na czynności komornika – wzrosną one z 80 zł do 160 zł.

Ale podwyżka obejmie też inne kategorie. W sprawach o nawiązanie umowy o pracę uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy, a także o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego oraz w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym – gdzie aktualnie opłata wynosi 180 zł – zostanie ona podniesiona do 360 zł. W sprawach zaś o opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty, wzrost nastąpi z obecnych 240 zł do 480 zł.