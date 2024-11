05:40 W nocy nad Rosją i okupowanym Krymem strącono 39 ukraińskich dronów

Drony były strącane nad obwodem rostowskim (24), briańskim (5), biełgorodzkim (3), kurskim (3) i jeden nad obwodem orłowskim, a także jeden nad obwodem woroneskim i jeden nad okupowanym Krymem.



05:13 Zgromadzenie Parlamentarne NATO przyjęło rezolucję ws. członkostwa Ukrainy w Sojuszu

Rezolucja wzywa państwa NATO do „zwiększenia (...) wysiłków na rzecz wsparcia Ukrainy w otrzymaniu zaproszenia do zostania 33. członkiem NATO tak szybko, jak to możliwe”.



04:36 15 lat więzienia dla mieszkańca obwodu charkowskiego za przekazywanie informacji Rosjanom

Jak podaje ukraińska prokuratura mieszkaniec wsi w rejonie czuhujewskim nawiązał kontakt z Rosjanami i przekazywał im pozycje ukraińskich wojsk w obwodzie. Współpracę z Rosjanami rozpoczął w lutym 2024 roku.



04:33 W czasie nocnego alarmu powietrznego w Tarnopolu rozległy się eksplozje

Po tym, jak w mieście słychać było eksplozje, pojawiły się przerwy w dostawach prądu i wody. Wiaczesław Nehoda, szef lokalnych władz zapewnił, że trwają prace mające na celu usunięcie skutków ataku.



04:30 W nocy Ukraina była celem ataku dronów

Drony pojawiły się m.in. nad obwodem kijowskim.



04:26 Wielka Brytania dostarczyła Ukrainie nową partię pocisków Storm Shadow

Jak informuje agencja Bloomberg Londyn przekazał Kijowowi kilkadziesiąt pocisków Storm Shadow – jest to pierwsza dostawa tych brytyjskich pocisków na Ukrainę po objęciu stanowiska premiera Wielkiej Brytanii przez Keira Starmera. Brytyjczycy mieli dostarczyć Ukraińcom pociski Storm Shadow ponieważ „Kijowowi skończyły się pociski dalekiego zasięgu”. Pociski Storm Shadow mają zasięg nawet do 300 km.



04:22 UE przygotowuje 15. pakiet sankcji przeciw Rosji

Jak informuje Bloomberg pakiet miałby obejmować m.in. sankcje wobec 45 rosyjskich tankowców, które zostałyby objęte zakazem wpływania do europejskich portów. Sankcjami obłożonych zostałoby też ok. 50 osób fizycznych i 30 firm. Na listę sankcyjną trafiliby głównie rosyjscy producenci broni, a także niewielka liczba chińskich firm. Sankcje byłyby też wymierzone w przedstawicieli Ministerstwa Obrony Korei Północnej zaangażowanych w wysłanie tysięcy północnokoreańskich żołnierzy do Rosji.



04:19 Rosja przygotowuje się do ofensywy w kierunku Zaporoża? (MAPA)

Ukraiński wywiad sugeruje, że Rosja może szykować atak na Zaporoże, położone w południowo-wschodniej części Ukrainy – wynika z informacji „The Economist”. Kijów szacuje, że Moskwa może zaangażować do 130 tys. żołnierzy w ofensywie. Zaporoże znajduje się obecnie ok. 30 km od linii frontu. Przygotowując się do możliwej rosyjskiej ofensywy, Ukraińcy wzmacniają obronę wokół miasta. Powstają fortyfikacje, nowe pola minowe i konstrukcje z betonu i żelaza.

04:17 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1006 dniu wojny

