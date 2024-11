W ubiegłym tygodniu Ukraińcy po raz pierwszy użyli pocisków Storm Shadow do ataku na cel w głębi Rosji, dzień po tym, gdy zaatakowali skład amunicji w obwodzie briańskim przy użyciu amerykańskich pocisków ziemia-ziemia ATACMS.



USA i Wielka Brytania wzmacniają pozycję Ukrainy przed negocjacjami pokojowymi?

Zgoda USA i Wielkiej Brytanii na atakowanie przez Ukrainę celów w głębi Rosji zachodnią bronią była konsekwencją pojawienia się w Rosji północnokoreańskich żołnierzy, którzy mają wziąć udział w działaniach zbrojnych przeciw Ukrainie. Obecnie ok. 11 tys. żołnierzy z Korei Północnej znajduje się w obwodzie kurskim, gdzie biorą już udział w walkach z Ukraińcami.



Decyzja ta jest jednocześnie postrzegana jako chęć wzmocnienia ukraińskiej pozycji negocjacyjnej w przyszłych rozmowach na temat zakończenia walk z Rosją. Donald Trump, który w styczniu obejmie urząd prezydenta USA, zapowiadał, że doprowadzi do szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie, co ma zostać osiągnięte przez skłonienie Kijowa i Moskwy do podjęcia rozmów. USA, pod rządami Trumpa, mogą wywierać presję na Kijów, poprzez groźbę wstrzymania dostaw pomocy wojskowej.



Starmer w czasie szczytu G20 w Brazylii oświadczył, że jego rząd „podwaja” swoje wsparcie dla Ukrainy. Nie przedstawił jednak żadnych szczegółów zwiększonej pomocy.



Pociski Storm Shadow to taktyczne pociski manewrujące, które poruszają się nisko nad ziemią, z prędkością ok. 1 000 km/h i pozwalają na precyzyjne rażenie celów na duże odległości. W przeszłości Ukraińcy używali ich m.in. do atakowania celów na okupowanym Krymie.