W jakim celu Rosja zaatakowała Ukrainę pociskiem Oriesznik? Gen. Waldemar Skrzypczak tłumaczy

Zdaniem gen. Waldemara Skrzypczaka sytuacja jest bardziej złożona. – Moim zdaniem Rosjanie pokazali w ten sposób, że systemy obrony powietrznej, którymi dysponują Ukraińcy, nie są zdolne zwalczać pocisków kontynentalnych, które pokonują odległości na dużej wysokości – ocenił. – W związku z tym to jest jakby sprawdzenie przez Rosjan, czy system obrony powierzchni, którym dysponują Ukraińcy, jest w stanie zwalczać rakiety międzykontynentalne – stwierdził w rozmowie z serwisem fronda.pl, oceniając, że „to jest poważny problem dla Ukraińców, ponieważ nikt nie wykrył startu tej rakiety”.

Gen. Waldemar Skrzypczak o Orieszniku: Ukraińcy mają wielki problem

– Rozpoznanie satelitarne, czy to wojskowe, amerykańskie, czy to komercyjne, które ma na usługach Ukraina, powinny start i przelot tego pocisku wykryć. Nie wykryto tego jednak i nie alarmowano. Dla Rosjan jest to zatem sygnał, że systemy rozpoznawcze, którymi dysponuje Ukraina lub te, które pracują na korzyść Ukrainy, nie są w stanie wykryć rakiety międzykontynentalnej, bo jej nie wykryły – tłumaczył były dowódca Wojsk Lądowych.



– Generalnie jednak założenie jest takie, i Amerykanie do tego byli przygotowani, że monitorują położenie tych międzykontynentalnych systemów uderzeniowych od miejsca startu przez trasę przelotu po to, żeby m.in. ta tarcza, którą mają w oparciu o Polskę w Redzikowie, mogła we właściwym czasie zareagować. Nie wykryto zatem we właściwym czasie tego pocisku, co utwierdza Rosjan w przekonaniu, że ich rakiety są skuteczne i że mogą przy użyciu tych rakiet jeszcze bardziej demolować Ukrainę – zauważył emerytowany wojskowy.

Według generała atakiem przy użyciu Oriesznika „Rosjanie utwierdzili się w przekonaniu, że te rakiety mogą być tymi, które np. będą w stanie uderzyć na Kijów, czyli na ukraińskie centra dowodzenia politycznego, łącznie z demolowaniem metra, gdzie wielu się chroni itd.” – Także tutaj mają Ukraińcy wielki problem, bo nie zwalczyli tej rakiety, a ona może zrobić dużo więcej szkód na Ukrainie, niż do tej pory były w stanie inne środki rakietowe, wykorzystywane przez Moskwę – podsumował Waldemar Skrzypczak.