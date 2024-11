Zgromadzenie Parlamentarne NATO składa się z 274 członków z 32 państw członkowskich i pełni rolę międzyparlamentarnego organu konsultacyjnego. Polska ma w tym organie 12 przedstawicieli.



Zgromadzenie Parlamentarne NATO wzywa członków do zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy

W przyjętej właśnie przez ten organ rezolucji numer 494 czytamy, że członkowie Zgromadzenia „wzywają rządy i parlamenty (krajów) NATO”, aby „wypracowali do czasu następnego szczytu w Holandii wspólnego podejścia strategicznego do Rosji, skupiającego się w pełni na przygotowaniu Sojuszu do powstrzymywania i przeciwdziałania wrogim działaniom Rosji (...), o charakterze konwencjonalnym, hybrydowym lub nuklearnym, w tym przez zapewnienie wdrożenia w pełni sankcji przez wszystkich sojuszników oraz uznania prawa Ukrainy do atakowania celów wojskowych na terytorium agresora, zgodnie z prawem do samoobrony wyrażonym w artykule 51 Karty Narodów Zjednoczonych”.



Rezolucja wzywa tez do zapewnienia, by wszystkie kraje członkowskie „bez zwłoki” zwiększyły wydatki na obronność do postulowanego przez NATO poziomu 2 proc. PKB.



Ponadto Zgromadzenie Parlamentarne NATO wzywa do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy, w tym wsparcia wojskowego, poprzez terminowe dostarczanie amunicji i zaawansowanych systemów uzbrojenia. Wśród tych ostatnich mają być zestawy obrony przeciwlotniczej, broń precyzyjna dalekiego zasięgu i myśliwce wielozadaniowe.