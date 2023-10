04:25 Zełenski: Wszyscy wiemy, że jest tylko kwestią czasu, by Ukraina została członkiem UE

Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, komentując w swoim wieczornym wystąpieniu szczyt szefów MSZ państw UE, który odbył się w Kijowie podkreślił, że choć był to pierwszy przypadek, gdy taki szczyt miał miejsce poza Unią Europejską to jednak odbywał się on "tylko formalnie poza nią". - Wszyscy wiemy, że jest tylko kwestią czasu, by Ukraina stała się członkiem UE. Więc spotkanie w rzeczywistości odbyło się w UE. Obiektywnie, nasz kraj jest liderem w ochronie fundamentów, na których opiera się europejska jedność. Jedność współczesnej Europy, która ceni ludzką wolność i równość narodów, normy prawa międzynarodowego - podkreślił Zełenski.



04:23 W nocy na Ukrainie ogłoszono alarm powietrzny w czterech obwodach

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informowało w nocy o groźbie ataku dronów na obwody chersoński, mikołajowski, dniepropietrowski i doniecki.



04:20 Dania otworzyła oddział swojej ambasady w Mikołajowie

O otwarciu oddziału ambasady Danii Ukrainie w Mikołajowie poinformował szef MSZ Danii, Lars Løkke Rasmussen, przed spotkaniem szefów MSZ państw UE w Kijowie. - Musimy zrobić wszystko, co możemy, by wspierać Ukrainę. Wczesna faza odbudowy kraju jest potrzebna teraz, nie możemy czekać na koniec wojny. Otwieramy biuro ambasady w Mikołajowie, aby wzmocnić naszą obecność i zintensyfikować współpracę z lokalnymi władzami - wyjaśnił.



04:17 W poniedziałek wieczorem Rosjanie zestrzelili dron nad obwodem briańskim

O strąconym dronie informuje na swoim kanale w serwisie Telegram gubernator obwodu briańskiego, Aleksandr Bogomaz. Z kolei Ministerstwo Obrony Rosji podało, że dron został strącony ok. 23:30 czasu moskiewskiego.



04:13 Dawny obywatel Ukrainy z Kamczatki pozbawiony rosyjskiego obywatelstwa za wezwania do ekstremizmu i aktów terroru

Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji podała, że były obywatel Ukrainy, który uzyskał rosyjskie obywatelstwo w 2014 roku i obecnie mieszka na Kamczatce, został pozbawiony rosyjskiego obywatelstwa i zesłany na cztery lata do kolonii karnej, za wezwania do działań ekstremistycznych i terrorystycznych.