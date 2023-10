04:38 Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy: Rosjanie nie będą w stanie przeciwstawić się pociskom ATACMS

- Rosjanie nie mają możliwości skutecznie przeciwstawić się pociskom ATACMS, które Ukraina może otrzymać od zachodnich partnerów - oświadczył rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, płk Jurij Ihnat. Ihnat dodał, że sam fakt, iż są to pociski balistyczne "wywołuje niepokój wśród Rosjan". Pociski ATACMS to amerykańskie pociski precyzyjne o zasięgu do 300 km, w które mogą być uzbrajane wyrzutnie HIMARS. USA jak dotąd nie zdecydowały się o przekazaniu ich Ukrainie.



04:34 W nocy w północnych obwodach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny

W związku z zagrożeniem atakiem rakietowym alarm powietrzny ogłoszono w obwodzie kijowskim, sumskim, czernihowskim, czerkaskim i połtawskim. Informacje takie przekazały Siły Powietrzne Ukrainy.



04:30 Rosyjski dyplomata: W ONZ nie rozmawia się o pokojowym zakończeniu wojny na Ukrainie

Dmitrij Polianskij, zastępca stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ, w rozmowie z dziennikiem "Izwiestia" stwierdził, że "kwestia rozwiązania sytuacji na Ukrainie poprzez negocjacje nie jest w żaden sposób podnoszona na forum ONZ". - Sekretarz generalny (ONZ Antonio Guterres) mówił wcześniej, że jest gotów być mediatorem, jeśli obie strony będą na to gotowe. Ale wiemy bardzo dobrze, że Ukraińcy odrzucili już wstępnie zainicjowany plan pokojowego rozwiązania - stwierdził, nie mówiąc jednak o jakim planie chodzi. - Co więcej, aby kompletnie spalić wszystkie mosty, prezydent (Ukrainy Wołodymyr) Zełenski wydał dekret zakazujący negocjacji z rosyjskim prezydentem, Władimirem Putinem - dodał. Ukraina, jako warunek wstępny rozmów pokojowych, stawia wycofanie się rosyjskich wojsk z okupowanych przez nie części Ukrainy.



04:26 W walkach na Ukrainie zginął ochotnik z Estonii

Członek Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy, Tanel Kriggul, obywatel Estonii, zginął w walkach - informuje estoński dziennik "Postimees". To drugi obywatel Estonii, który zginął w walkach na Ukrainie. Kriggul, który posługiwał się pseudonimem "Stinger" walczył w rejonie miasta Łyman, w obwodzie donieckim. Jego kwatera została zaatakowana przez drona-kamikadze. Eksplozja była tak silna, że z domu, w którym mieszkał wraz z innymi żołnierzami, zostały tylko ruiny.