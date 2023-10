W odpowiedzi na zagrożenia ze strony Ukrainy, Rosja "próbuje wykorzystać lotnictwo morskie do projekcji siły" w północno-zachodniej części Morza Czarnego - twierdzi brytyjski wywiad.

W ciągu ponad półtora roku wojny Ukraina wykorzystała drony morskie do ataku na okręt flagowy Floty Czarnomorskiej Admirał Makarow, Most Krymski, tankowiec przewożący paliwo dla wojska oraz bazę morską w Noworosyjsku.

Ukraińskie drony morskie. Trudny cel dla rosyjskiej armii

Źródła w ukraińskim sektorze obronnym przekazały CNN, że rozwój dronów rozpoczął się po inwazji Rosji w lutym 2022 roku. Zostały one zaprojektowane i przetestowane na Ukrainie, a ich produkcja została sfinansowana przez organizację charytatywną United24.

Drony ważą do 1000 kg i mogą przenosić do 300 kg ładunku. Ich maksymalny zasięg wynosi do 800 kilometrów, a maksymalna prędkość to 80 kilometrów. Ich szybkość i trudność wykrycia sprawiają, że są skuteczną bronią przeciwko rosyjskim celom morskim.

- Bardzo trudno jest trafić takiego małego drona, bardzo trudno go namierzyć. Prędkość tych dronów przekracza teraz prędkość każdego statku w regionie Morza Czarnego - powiedział jeden z konstruktorów.