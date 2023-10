"NYT": Rosja "po cichu" wysyła swoje flagi do Afryki? Czego symbolem się stają?

- Rosyjska flaga stała się symbolem oporu w zachodniej Afryce, związanym z antyzachodnimi i antyfrancuskimi nastrojami - mówi Kyle Walter. szef badań w Logically, firmie monitorującej wzrost prorosyjskich i antyfrancuskich narracji w Nigrze, po lipcowym zamachu stanu.



Wszyscy je teraz szyją Amadou Issa, krawiec z Niamey o rosyjskich flagach

"NYT" pisze, że niektórzy zachodni dyplomaci i analitycy śledząc pochodzenie flag pojawiających się w Afryce wyrażają przekonanie, że to rosyjski rząd finansuje ich dystrybucję, by poszerzać swoją sferę wpływów. "I są pewne dowody, że Kreml to robi" - czytamy.



Ahmed Bello stojący na czele nigryjskiej organizacji PARADE mówił, że rozprowadzał do 70 rosyjskich flag w czasie protestów w Niamey a jego praca była finansowana przez rosyjski rząd, poprzez pośredników, którzy prowadzili podobne działania w Mali.



- To z nimi pracujemy nad poszerzeniem rosyjskiej ideologii w Afryce - stwierdził. Microsoft ustalił, że PARADE to organizacja utworzona przez rosyjski MSZ, a źródło "NYT" twierdzi, że organizacja realizuje działania na rzecz Kremla w Afryce.



Bello przyznał, że zaczął wysyłać flagi do innych miast w Nigrze. A na spotkaniu z rosyjskim ambasadorem w Mali, Igorem Gromyko miał rozmawiać z nim jak Rosja może finansować jego działalność w zamian za pomoc Bello w działaniach na rzecz otwarcia rosyjskiej ambasady w Nigrze.