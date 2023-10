- Jeśli pozwolimy autorytaryzmom takim jak Rosja Putina robić co chcą z innymi suwerennymi krajami, wówczas cała Karta ONZ zostanie zniszczona, a my będziemy żyć w świecie, w którym tego rodzaju agresja może mieć miejsce w dowolnym miejscu i czasie – powiedział Miller. - Byłoby to znacznie droższe dla narodu amerykańskiego. I znacznie bardziej niebezpieczne - zaznaczył polityk.