Brytyjczycy wyszkolą Ukraińców do walk na Krymie? Dmitrij Miedwiediew pisze o III wojnie światowej

Materiał Promocyjny

„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę

Doświadczenie zdobyli na czołowych uczelniach, a także w największych firmach z branży motoryzacyjnej. Są specjalistami w swoich dziedzinach, mają dorobek i pozycję zawodową. Co ich łączy? Piotr, Joanna, Małgorzata, Paweł podjęli wyzwanie, współtworzą zespół pracujący nad projektem polskiej marki samochodów elektrycznych Izera. Co przekonało ich do udziału w tym przedsięwzięciu?