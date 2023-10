Burger King obiecał wyjść z Rosji. Obietnica wciąż niespełniona

Czytaj więcej Gastronomia McDonald's wraca na Ukrainę. Najpierw w Kijowie Najpierw ruszą dostawy w Kijowie i Zachodniej Ukrainie, a w październiku - restauracje i inne usługi charakterystyczne dla McDonald’s - ogłosiła amerykańska sieć fast foodowa.

Wyjście w porozumieniu

Partner w kancelarii prawnej Fierdfisher David Bond zauważa jednak, że posiadając 15 procent udziałów w joint venture RBI nie bardzo jest w pozycji do dyktowania warunków rosyjskim partnerom. Do tego wypowiedzenie franczyzy może prowadzić do utraty reputacji na danym rynku i poważnych konsekwencji prawnych.

Jednak, jak zauważył Bond, nic nie stoi na przeszkodzie, by RBI wypowiedziało umowę franczyzową. Jednak większość wyjść sieci fastfood w Rosji odbyło się w porozumieniu z lokalnymi przedsiębiorcami (jak w przypadku McDonald’s, którego sieć została przejęta przez rosyjskie firmy sprzedające obecnie burgery pod własna marką).

Burger King w Rosji to przedsięwzięcie RBI, Aleksandra Kolobowa (który ma 30 proc. udziałów), ukraińskiej firmy ICU Group (35 proc. udziałów) – tu warto nadmienić, że ICU twierdzi, że nie ma żadnej kontroli nad działalnością w Rosji i od początku wojny nie otrzymywała żadnych dywidend. Udziały posiada także VTB Capital, podmiot należący do VTB Banku, drugiego co do wielkości w Rosji.