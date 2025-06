Jak przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak, na dzień 20 czerwca Prokurator Generalny Adam Bodnar otrzymał z Sądu Najwyższego łącznie 172 protesty wyborcze dotyczące ważności wyboru Prezydenta RP i zajął stanowisko w 111 z nich. Uznał za zasadne wystąpić do SN z kolejnym wnioskiem o dopuszczenie dowodu z przeprowadzenia oględzin kart wyborczych, tym razem w jednej z obwodowych komisji wyborczych w Biszczy (powiat biłgorajski, woj. lubelskie).

Reklama

Bodnar ma wątpliwości, czy błędy przy liczeniu głosów były niezamierzone

„W ocenie Adama Bodnara, zajęcie prawidłowego stanowiska co do zasadności ocenianego protestu, z uwagi na zawarte w nim informacje, powinno być poprzedzone ponownym przeliczeniem głosów oddanych w tej komisji. Ustalenia wymaga faktyczna liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oraz poprawności wprowadzenia tych danych do końcowych protokołów wyników głosowania w tej obwodowej komisji wyborczej. Taka czynność dowodowa pozwoli na ustalenie prawidłowych wyników osiągniętych przez kandydatów w II turze głosowania, poprawności sporządzenia protokołów, a w konsekwencji ustalenia, czy ewentualne błędy nastąpiły na skutek nieświadomych błędów, czy też świadomego działania członków obwodowych komisji wyborczych. Ponadto przybliżona zostanie skala ewentualnych nieprawidłowości oraz jej możliwego wpływu na końcowe wyniki wyborów” - poinformowała rzeczniczka PG.

Jak dodała, także w tym przypadku Prokurator Generalny wniósł o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych od rozpoznania tej sprawy oraz o przekazanie jej do rozstrzygnięcia sędziom Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN.

„Dodatkowo Adam Bodnar zwrócił się do Sądu Najwyższego o nadesłanie uzasadnienia uchwały z dnia 14 maja 2025 r., sygn. akt I NSW 3/25 w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 33 przeprowadzonych w dniu 16 marca 2025 r.” - poinformowała Anna Adamiak.