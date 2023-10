Leżał pijany na chodniku z tajnymi mapami Syrii. Teraz stanie na czele Grupy Wagnera?

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Władimir Putin znalazł nowego Jewgienija Prigożyna? Prezydent Rosji Władimir Putin, wyznaczył zadanie emerytowanemu pułkownikowi Andriejowi Troszewowi, byłemu szefowi sztabu Grupy Wagnera, stworzonej przez Jewgienija Prigożyna.

Kreml szuka nowego dowódcy dla najemników z Grupy Wagnera

W trzy i pół miesiąca po puczu Jewgienija Prigożyna i półtora miesiąca po śmierci właściciela Grupy Wagnera, Kreml nadal nie wie co robić z byłymi najemnikami.

W samolocie Prigożina 23 sierpnia zginęli – poza właścicielem Grupy Wagnera – także dowódcy najemników, cieszący się ich autorytetem, w tym Dmitrj Utkin. To od jego pseudonimu wzięła nazwę cała Grupa, zwana też „muzykantami”.

Teraz prezydent Władimir Putin usiłuje wyznaczyć na następcę Prigożina i Utkina Dmitrija Troszewa, pseudonim "Siwy". Pod rządami Prigożina Utkin odpowiedzialny był za wszystkie działania bojowe najemników, a Troszew – za sprawy prawne, logistykę, szkolenia, obozy najemników. Były oficer wojsk desantowych, a potem pułkownik policji w Petersburgu, nie posiada jednak charyzmy dowódcy mogącego poderwać najemników do walki.

Kandydat na dowódcę Grupy Wagnera: Pijak z wojskowymi mapami

Zresztą odnoszą się oni do niego dość drwiąco. Publicznie stał się bowiem znany w 2017 roku, gdy policja w Petersburgu znalazła go kompletnie pijanego i śpiącego na ulicy. Takie przypadki nie są czymś niezwykłym w Rosji, ale ten pijak znaleziony przez policjantów na chodniku miał przy sobie tajne, wojskowe mapy Syrii, gdzie wtedy wojowała Grupa Wagnera.

Nie wiadomo, jak Troszewowi udało się wywinąć z tej afery, ale obecnie rzecznik prezydenta Putina mówi, że „pracuje on w ministerstwie obrony”. Tam przyjęto go chętnie, bowiem nie poparł czerwcowego puczu Prigożina. Podobno też to od niego policja polityczna Kremla, FSB, dowiedziała się o szykowanej rebelii. Prawdopodobnie w nagrodę Putin obecnie próbuje zrobić go nowym dowódca najemników i kilkakrotnie już przyjmował go na Kremlu.