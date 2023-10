Minister Telus odbył we wtorek rano spotkanie online z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim i ministrem rolnictwa Litwy Kęstutisem Navickasem. Tematem rozmów była kwestia tranzytu ukraińskiego zboża przez Polskę i Litwę.

- Dogadaliśmy ważną sprawę. Od jutra kontrole z granicy ukraińsko-polskiej, jeśli chodzi o zboże, które jedzie w tranzycie przez Litwę, będą prowadzone na terenie Litwy, w porcie litewskim - powiedział podczas konferencji prasowej Telus. Oznacza to, że jakość kontrolowanego zboża będzie już po stronie litewskiej.

Komisja Europejska na początku maja wprowadziła zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo ograniczenia obowiązywały do 5 czerwca, ale zostały przedłużone do połowy września. Embargo zniesiono 15 września. Jednak Polska, Węgry i Słowacja przedłużyły je wbrew stanowisku Komisji Europejskiej i niezadowoleniu Kijowa, który złożył na te trzy kraje skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Na dodatek rząd ukraiński zagroził embargiem na polskie towary rolne: cebulę, pomidory, kapustę i jabłka.