Rosji rozsypuje się sojusz militarny. Oddalają się azjatyccy sojusznicy

– Nie jest przypadkiem, że bardzo dużo znanych organizacji społecznych i partii podpisuje się pod apelem o wycofaniu się z UOBZ oraz opowiada się za zamknięciem rosyjskiej bazy wojskowej. Niezadowolenie polityką Rosji w społeczeństwie ormiańskim jest ogromne, bo Moskwa nie wywiązała się ze swoich zobowiązań. Rosja pomogła Azerbejdżanowi wygnać Ormian z ich ojczyzny, z Arcachu (tak Ormianie nazywają Górski Karabach). Mieli bronić tej ludności, ale tego nie zrobili. Osobiście uważam, że powinniśmy postępować w relacjach z Moskwą stopniowo, najpierw wycofujemy się z OUBZ, a następnie teren naszego kraju opuszczają rosyjscy żołnierze – uważa Grigorian.

Po Armenii OUBZ może opuścić Kazachstan STEPAN GRIGORIAN, CZOŁOWY ORMIAŃSKI POLITOLOG

Napięcie pomiędzy Moskwą a Erywaniem w ostatnich tygodniach sięga zenitu. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa stwierdziła, że Waszyngton i Bruksela „namawiają Armenię do opuszczenia OUBZ” oraz zacieśnienia współpracy z NATO. W ten sposób komentowała wizytę amerykańskich urzędniczek w Erywaniu, który odwiedziły szefowa USAID Samantha Power oraz zastępczyni asystenta sekretarza stanu ds. europejskich i euroazjatyckich Yuri Kim.

Nieco dalej poszedł szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. – Jeżeli (Ormianie – red.) liczą na Stany Zjednoczone, jak wynika z wypowiedzi wielu przedstawicieli kierownictwa ormiańskiego, to warto by było sięgnąć do najnowszej historii i zobaczyć, jak USA potraktowały tych, których chcieli przygarnąć pod swoje skrzydło […] Los tych ludzi był bardzo nieciekawy – powiedział ostatnio Ławrow cytowany przez TASS.

Zdaniem Grigoriana władze w Moskwie poprzez prorosyjskie siły w Erywaniu próbują destabilizować sytuację, doprowadzić do zamieszek i obalenia rządu Paszyniana. – Jeżeli Armenia opuści OUBZ, to będzie to tylko początkiem upadku tej organizacji. Następny będzie Kazachstan, który chce wzmacniać swoją suwerenność. Jeszcze odczują skutki polityki rosyjskiej – mówi ormiański politolog.