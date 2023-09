04:39 Zełenski: Rosja nie ma nadziei na zwycięstwo. Wróg liczy tylko na to, że nie wytrwamy

- Chociaż dziś jest 565 dzień tej wojny, wszyscy z nas i każdy z osobna na Ukrainie, muszą pozostać skupieni na obronie państwa tak jak byliśmy w pierwszych dniach. Rosja nie ma nadziei na zwycięstwo. Wróg liczy tylko, że nie wytrwamy. Ukraina musi wytrwać. Wszystko, co wzmacnia nas jest priorytetem. I tylko to jest priorytetem - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:37 Obwód sumski ostrzelany 25 razy w ciągu doby

W wyniku ostrzału jedna osoba została ranna - podaje sumska obwodowa administracja wojskowa.



04:35 Uniwersytet w okupowanym Berdiańsku zmieniony w centrum rosyjskiej propagandy

Kanał "Berdiańsk Dziś" w serwisie Telegram informuje, że uniwersytet pedagogiczny w okupowanym Berdiańsku Rosjanie zamienili w "platformę do działań propagandowych". Na uczelni "okupanci uczą kolaborantów jak skutecznie niszczyć ukraińską tożsamość na okupowanych ziemiach" - czytamy.



04:31 W poniedziałek wieczorem ukraińskie drony dwukrotnie atakowały miasto w obwodzie kurskim

11 września wieczorem doszło do dwóch ataków ukraińskich dronów na Rylsk, miasto w obwodzie kurskim - informuje gubernator tego obwodu, Roman Starowoit, na swoim kanale w serwisie Telegram. W czasie pierwszego ataku dron zrzucił ładunek wybuchowy, który uszkodził fasady dwóch budynków przy ulicy Lenina. W wyniku drugiego ataku uszkodzony został dach budynku administracyjnego.



04:28 Rosja gotowa przekazać Korei Płd. informacje na temat wizyty Kim Dzong Una

Strona rosyjska jest gotowa poinformować Seul o wynikach wizyty przywódcy Korei Północnej, Kim Dzong Una, w Rosji, jeśli Korea Południowa wyrazi takie żądanie - oświadczył wiceszef MSZ Rosji, Andriej Rudenko. - Mamy ambasadę Korei Południowej w Moskwie, jeśli chcą, możemy dostarczyć im dostępne informacje - dodał.



04:23 Pieskow: Putin nie czuje potrzeby rozmowy z przywódcami państw Zachodu należących do G20

Brytyjski premier, Rishi Sunak, stwierdził, że Władimir Putin nie ma odwagi, by spotkać się z przedstawicielami grupy G20 (w szczycie tej grupy w Indiach brał udział szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow). W reakcji na to Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla oświadczył, że "obecnie Putin nie czuje potrzeby spotkania się z tymi ludźmi, ponieważ takie spotkania nie mogą wnieść niczego konstruktywnego do naszej agendy". Jednocześnie rzecznik Kremla stwierdził, że Putin uczestniczy w licznych rozmowach na arenie międzynarodowej, "ale tylko w tych obszarach, które są konstruktywne i służą interesom" Rosji.



