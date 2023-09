Zakaz wwozu ukraińskiego zboża do Polski, a także Bułgarii, Węgier, Rumunii i Słowacji obowiązuje do 15 września. Ukraińskie zboże i żywność może przechodzić przez te kraje tylko tranzytem. Wszystkie pięć krajów zaapelowało do UE o przedłużenie embarga.

Graniczące z Ukrainą państwa UE wprowadziły embargo na wwóz ukraińskiego zboża, ponieważ zapełniało ono silosy w tych krajach i doprowadzało do spadku cen na rynku. Ponadto pojawiły się zastrzeżenia co do jakości zboża.

Czytaj więcej Polityka Rzecznik rządu: Embargo na wwóz ukraińskiego zboża? Sprawa jest załatwiona Ta sprawa jest załatwiona: albo na poziomie unijnym, albo na poziomie krajowym - mówił w rozmowie z Polsat News rzecznik rządu, Piotr Müller, pytany o przedłużenie obowiązującego do 15 września embarga na wwóz ukraińskiego zboża m.in. do Polski.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zaapelował przed tygodniem do uczestników szczytu Inicjatywy Trójmorza, łącząc się z nimi za pośrednictwem wideołącza, by nie przedłużać zakazu wwozu ukraińskiego zboża do pięciu krajów UE.