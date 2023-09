Nieoficjalnie: Mateusz Morawiecki wygłosi orędzie ws. embarga na import zboża z Ukrainy

O tym samym mówił rano w rozmowie z Polsat News rzecznik rządu, Piotr Müller.

- Rząd PiS embargo wprowadzi samodzielnie, jeśli nie zrobi tego Unia Europejska - mówił rzecznik. - Ta sprawa jest załatwiona: albo na poziomie unijnym, albo na poziomie krajowym - dodał.



Tymczasem premier Ukrainy, Denys Szmyhal zapowiedział, że Kijów będzie zmuszony zwrócić się do Światowej Organizacji Handlu (WTO) o odszkodowanie za naruszenie Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT), jeśli Polska zablokuje eksport ukraińskiego zboża.



Czytaj więcej Polityka Ukraina gotowa do podjęcia kroków prawnych w sprawie zablokowanego eksportu zboża do Polski Ukraina złoży wniosek do arbitrażu odwoławczego Światowej Organizacji Handlu o odszkodowanie za naruszenie Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu w przypadku zablokowania ukraińskiego eksportu zboża przez Polskę.

Zakaz wwozu ukraińskiego zboża do Polski, a także Bułgarii, Węgier, Rumunii i Słowacji obowiązuje do 15 września. Ukraińskie zboże i żywność może przechodzić przez te kraje tylko tranzytem. Wszystkie pięć krajów zaapelowało do UE o przedłużenie embarga.

Graniczące z Ukrainą państwa UE wprowadziły embargo na wwóz ukraińskiego zboża, ponieważ zapełniało ono silosy w tych krajach i doprowadzało do spadku cen na rynku. Ponadto pojawiły się zastrzeżenia co do jakości zboża.