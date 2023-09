Putin: Zachód od średniowiecza uważa Rosję za "imperium zła"

Władimir Putin, przemawiając do uczestników Wschodniego Forum Ekonomicznego we Władywostoku stwierdził, że Zachód uważa Rosję za "imperium zła" od czasów średniowiecza, gdy kraje Zachodu chciały doprowadzić do przejścia Rosji na katolicyzm.