Wyborcy przebywający za granicą będą mogli oddać głos w wyborach i referendum 15 października w obwodach głosowania, które utworzy w drodze rozporządzenia Minister Spraw Zagranicznych.

Więcej miejsc do oddania głosu za granicą

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się we wtorek projekt rozporządzenia MSZ w tej sprawie. Załącznikiem do niego jest wykaz 402 obwodów głosowania poza granicami Polski. W stosunku do poprzednich wyborów parlamentarnych placówek jest o 82 więcej. W 2019 r. obwodów z granicą wyznaczono 320.

Obwody głosowania ujęte w załączniku do rozporządzenia zostały zaproponowane przez Konsulów RP, po dokonaniu przez nich analizy aktualnych potrzeb Polaków przebywających w poszczególnych okręgach konsularnych. Jak wynika z uzasadnienia projektu, przy ustalaniu listy uwzględniono zmiany dotyczące obecności obywateli polskich na świecie, warunki w okręgach konsularnych oraz potencjał organizacyjny urzędów konsularnych.

Nie będzie obwodów na Ukrainie

Ze względu na stan wojny w Ukrainie odstąpiono od organizowania wyborów w tym kraju (6 obwodów głosowania). Ponadto w dwóch krajach – Republice Białorusi i w Federacji Rosyjskiej z uwagi na sytuację za naszą wschodnią granicą wybory zostaną przeprowadzone jedynie w siedzibach przedstawicielstw dyplomatycznych w Mińsku i w Moskwie. Brak obwodów głosowania w siedzibach urzędów konsularnych oznacza pomniejszenie globalnej liczby o 6 obwodów.