Szwecja rozważa przekazanie myśliwców Gripen Ukrainie

Szwedzkie myśliwce JAS 39 Gripen, produkowane przez koncern SAAB, to lekkie myśliwce wielozadaniowe, który w przeszłości był oferowany m.in. polskim Siłom Powietrznym (Polska wybrała ostatecznie myśliwiec F-16). Samolot ten osiąga prędkość 2 Machów, a jego maksymalny zasięg to ok. 3 000 km.

Z Gripenów korzystają armie Szwecji, Czech, Węgier, RPA, Tajlandii i Brazylii.