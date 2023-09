Rzecznik rządu: Embargo na wwóz ukraińskiego zboża? Sprawa jest załatwiona

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zaapelował przed tygodniem do uczestników szczytu Inicjatywy Trójmorza, łącząc się z nimi za pośrednictwem wideołącza, by nie przedłużać zakazu wwozu ukraińskiego zboża do pięciu krajów UE.

Reklama

Zakaz wwozu zboża z Ukrainy do Polski i czterech innych państw UE

Zakaz wwozu ukraińskiego zboża do Polski, a także Bułgarii, Węgier, Rumunii i Słowacji obowiązuje do 15 września. Ukraińskie zboże i żywność może przechodzić przez te kraje tylko tranzytem. Wszystkie pięć krajów zaapelowało do UE o przedłużenie embarga.

Graniczące z Ukrainą państwa UE wprowadziły embargo na wwóz ukraińskiego zboża, ponieważ zapełniało ono silosy w tych krajach i doprowadzało do spadku cen na rynku. Ponadto pojawiły się zastrzeżenia co do jakości zboża.

- Myślę, że jesteśmy blisko przedłużenia. Ale nawet, jeżeli to się nie stanie, mamy rozporządzenie, które wprowadzimy na poziomie krajowym, taka jest decyzja rządu. Dziś zostanie przyjęta uchwała wzywająca Komisję Europejską do przedłużenia tego zakazu, a zarazem zapowie, że jeżeli tak się nie stanie, to przyjmiemy rozwiązania na poziomie krajowym - zapowiedział rzecznik rządu w rozmowie z Polsat News.